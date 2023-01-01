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Норвег (ТВ)

Норвег (ТВ) (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Норвег (ТВ) 1 сезон
Комедии, Русские12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Бирюлевский бизнесмен Женя Кириллов мечтает эмигрировать в Норвегию к невесте по переписке, но ему приходится отложить отъезд по просьбе брата. Герою предстоит взять на себя управление клининговой компанией с сотрудницами из Средней Азии и как-то объяснить свою работу нагрянувшей Брунхильд.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Норвег (ТВ)»

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