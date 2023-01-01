На твоей стороне
Wink
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На твоей стороне
7.92019, На твоей стороне 2 сезона
Мелодрамы18+

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На твоей стороне (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Мелодрама о том, как притягиваются противоположности, сталкивает успешного нейрохирурга Настю и брутального убийцу Максима – им предстоит заключить вынужденный брак, пройти вместе череду головокружительных злоключений и постараться выяснить, может ли любовь заставить человека измениться, а брак по расчету превратиться в искренний союз.

Российская адаптация сериала «Черно-белая любовь», ставшего хитом в конкурентном мире турецкого ТВ, не утратила пыла оригинала, но обросла хорошо знакомыми обстоятельствами и фактурой — оба сериала о необычных союзах доктора и убийцы можно сравнить на Wink.

Все сезоны сериала На твоей стороне смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «На твоей стороне»

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