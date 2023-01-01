7.92019, На твоей стороне 2 сезона
Мелодрамы18+
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На твоей стороне (сериал, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Мелодрама о том, как притягиваются противоположности, сталкивает успешного нейрохирурга Настю и брутального убийцу Максима – им предстоит заключить вынужденный брак, пройти вместе череду головокружительных злоключений и постараться выяснить, может ли любовь заставить человека измениться, а брак по расчету превратиться в искренний союз.
Российская адаптация сериала «Черно-белая любовь», ставшего хитом в конкурентном мире турецкого ТВ, не утратила пыла оригинала, но обросла хорошо знакомыми обстоятельствами и фактурой — оба сериала о необычных союзах доктора и убийцы можно сравнить на Wink.
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
8.5 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Кириенко
- ЕНРежиссёр
Екатерина
Некрасова
- ОЗРежиссёр
Ольга
Золотарева
- Актриса
Дана
Абызова
- Актёр
Дмитрий
Ратомский
- СКАктёр
Сергей
Калантай
- СРАктёр
Сергей
Радченко
- ФГАктёр
Федор
Гуринец
- Актриса
Ирина
Мельник
- ИНАктриса
Ирина
Новак
- АСАктёр
Александр
Соколов
- СДАктёр
Сергей
Деньга
- ВПАктриса
Валентина
Пугачёва
- ЛКСценарист
Лана
Куйбина
- АЛСценарист
Анастасия
Лещинская
- ДШСценарист
Диляра
Шкурко
- МРСценарист
Марина
Радык
- НСПродюсер
Наталья
Стрибук
- ВКПродюсер
Виктория
Корогод
- ИВПродюсер
Игорь
Волков
- СБПродюсер
Сергей
Баранов
- ДБХудожник
Дмитрий
Баран
- ДБОператор
Дмитрий
Баженов
- ПНОператор
Павел
Небера
- АКОператор
Алексей
Калин
- АЧКомпозитор
Александр
Чёрный