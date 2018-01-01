WinkСериалыМандалорецАктёры и съёмочная группа сериала «Мандалорец»
Актёры и съёмочная группа сериала «Мандалорец»
Режиссёры
Режиссёр
Рик ФамуйиваRick Famuyiwa
Режиссёр
Брайс Даллас ХовардBryce Dallas Howard
Режиссёр
Дэйв ФилониDave Filoni
Режиссёр
Дебора ЧоуDeborah Chow
Режиссёр
Карл УэзерсCarl Weathers
Режиссёр
Пейтон РидPeyton Reed
Режиссёр
Тайка ВайтитиTaika Waititi
Режиссёр
Джон ФавроJon Favreau
Режиссёр
Роберт РодригесRobert Rodriguez
Режиссёр
Ли Айзек ЧунLee Isaac Chung
Режиссёр
Рэйчел МоррисонRachel Morrison
Режиссёр
Питер РэмзиPeter Ramsey
Актёры
АктёрThe Mandalorian
Педро ПаскальPedro Pascal
АктрисаCara Dune
Джина КараноGina Carano
АктёрMoff Gideon
Джанкарло ЭспозитоGiancarlo Esposito
АктёрGreef Karga
Карл УэзерсCarl Weathers
АктёрBoba Fett / Cloaked Figure / Clone Troopers
Темуэра МоррисонTemuera Morrison
АктрисаFennec Shand
Мин-На ВэньMing-Na Wen
АктёрKuiil
Ник НолтиNick Nolte
АктрисаBo-Katan Kryze
Кэти СакхоффKatee Sackhoff
АктёрDr. Penn Pershing
Омид АбтахиOmid Abtahi
АктрисаAhsoka Tano
Розарио ДоусонRosario Dawson
АктёрNevarro Copper Droid / Droid Bounty Hunter / Ferryman / Imperial Gunner / Kubaz Bounty Hunter / RA-7 / RA-7 Droid / RA-7 Droid Performance Artist / Teacher Droid / Zero (Q9-0)
Крис БартлеттChris Bartlett
АктрисаThe Armorer / Armorer
Эмили СуоллоуEmily Swallow
АктрисаKuiil Performance Artist / Frog Lady / Pirate Coxswain / Snivvian Bartender / Saifir
Мисти РосасMisty Rosas
АктёрThe Mandalorian
Латиф КроудерLateef Crowder
Сценаристы
Продюсеры
Продюсер
Дэвид С. ГрантDavid S. Grant
Продюсер
Джон ФавроJon Favreau
Продюсер
Дэйв ФилониDave Filoni
Продюсер
Кэтлин КеннедиKathleen Kennedy
Продюсер
Колин УилсонColin Wilson
Продюсер
Кэрри БекCarrie Beck
Продюсер
Карен ДжонсонKaren Gilchrist
Продюсер
Джанет ЛевинJanet Lewin
Продюсер