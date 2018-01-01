Wink
Мандалорец
Актёры и съёмочная группа сериала «Мандалорец»

Актёры и съёмочная группа сериала «Мандалорец»

Режиссёры

Рик Фамуйива

Rick Famuyiwa
Режиссёр
Брайс Даллас Ховард

Bryce Dallas Howard
Режиссёр
Дэйв Филони

Dave Filoni
Режиссёр
Дебора Чоу

Deborah Chow
Режиссёр
Карл Уэзерс

Carl Weathers
Режиссёр
Пейтон Рид

Peyton Reed
Режиссёр
Тайка Вайтити

Taika Waititi
Режиссёр
Джон Фавро

Jon Favreau
Режиссёр
Роберт Родригес

Robert Rodriguez
Режиссёр
Ли Айзек Чун

Lee Isaac Chung
Режиссёр
Рэйчел Моррисон

Rachel Morrison
Режиссёр
Питер Рэмзи

Peter Ramsey
Режиссёр

Актёры

Педро Паскаль

Pedro Pascal
АктёрThe Mandalorian
Джина Карано

Gina Carano
АктрисаCara Dune
Джанкарло Эспозито

Giancarlo Esposito
АктёрMoff Gideon
Карл Уэзерс

Carl Weathers
АктёрGreef Karga
Темуэра Моррисон

Temuera Morrison
АктёрBoba Fett / Cloaked Figure / Clone Troopers
Мин-На Вэнь

Ming-Na Wen
АктрисаFennec Shand
Ник Нолти

Nick Nolte
АктёрKuiil
Кэти Сакхофф

Katee Sackhoff
АктрисаBo-Katan Kryze
Омид Абтахи

Omid Abtahi
АктёрDr. Penn Pershing
Розарио Доусон

Rosario Dawson
АктрисаAhsoka Tano
Крис Бартлетт

Chris Bartlett
АктёрNevarro Copper Droid / Droid Bounty Hunter / Ferryman / Imperial Gunner / Kubaz Bounty Hunter / RA-7 / RA-7 Droid / RA-7 Droid Performance Artist / Teacher Droid / Zero (Q9-0)
Эмили Суоллоу

Emily Swallow
АктрисаThe Armorer / Armorer
Мисти Росас

Misty Rosas
АктрисаKuiil Performance Artist / Frog Lady / Pirate Coxswain / Snivvian Bartender / Saifir
Латиф Кроудер

Lateef Crowder
АктёрThe Mandalorian

Сценаристы

Джон Фавро

Jon Favreau
Сценарист
Джордж Лукас

George Lucas
Сценарист
Дэйв Филони

Dave Filoni
Сценарист
Рик Фамуйива

Rick Famuyiwa
Сценарист

Продюсеры

Дэвид С. Грант

David S. Grant
Продюсер
Джон Фавро

Jon Favreau
Продюсер
Дэйв Филони

Dave Filoni
Продюсер
Кэтлин Кеннеди

Kathleen Kennedy
Продюсер
Колин Уилсон

Colin Wilson
Продюсер
Кэрри Бек

Carrie Beck
Продюсер
Карен Джонсон

Karen Gilchrist
Продюсер
Джанет Левин

Janet Lewin
Продюсер
Джейсон Д. Макгатлин

Jason McGatlin
Продюсер

Художники

Эндрю Л. Джонс

Andrew L. Jones
Художник
Даг Чианг

Doug Chiang
Художник
Джон Лорд Бут III

John Lord Booth III
Художник

Монтажёры

Джефф Сейбеник

Jeff Seibenick
Монтажёр
Рэйчел Гудлетт

Rachel Goodlett Katz
Монтажёр
Дана И. Глауберман

Dana E. Glauberman
Монтажёр
Адам Герстл

Adam Gerstel
Монтажёр

Операторы

Барри Баз Идойн

Barry Baz Idoine
Оператор
Дэвид Клайн

David Klein
Оператор
Грег Фрейзер

Greig Fraser
Оператор
Дин Канди

Dean Cundey
Оператор
Пол Хьюн

Paul Hughen
Оператор

Композиторы

Людвиг Горанссон

Ludwig Göransson
Композитор
Джозеф Ширли

Joseph Shirley
Композитор