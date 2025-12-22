Мандалорец (сериал, 2019) смотреть онлайн
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Жизнь одинокого охотника за головами, закованного в знаменитую мандалорскую броню, рушится из-за одного неожиданного заказа. Сериал «Мандалорец» 2019 года с Педро Паскалем — рискованная глава «Звездных войн», которая покажет самые грязные уголки вселенной со злачными тавернами, пыльными тропами, ржавыми кораблями и чудаковатыми обитателями.
Пять лет галактика живет без Империи. Первый Орден — пока лишь призрак на горизонте, а обещанный мир так и не наступил. Вместо порядка — вакуум, где каждый выживает как может. В этой серой зоне и существует Мандалорец — охотник за головами, чье лицо навсегда скрыто под шлемом. Его преследуют тени прошлого: гибель его мира и упадок воинской культуры. Чтобы заглушить демонов, он берется за любую работу, не вдаваясь в подробности. Все меняется, когда к нему обращается клиент с тайной в глазах и скупой инструкцией: найти цель, которой пятьдесят лет. Каково же было изумление наемника, когда он обнаружил не пожилого беглеца, а существо, чей вид не выдавал и половины указанного возраста. Эта находка переворачивает все. Перед Мандалорцем встают вопросы, на которые нет готовых ответов: что это за создание, откуда оно и почему за ним идет такая охота?..
Если давно искали глоток свежего воздуха из далекой-далекой галактики, вам будет интересно это шоу смотреть. «Мандалорец» — сериал, впечатляющий не только дорогими съемками и продуманным миром, но и душой — сюжетом о выживании, долге и заботе.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- РФРежиссёр
Рик
Фамуйива
- Режиссёр
Брайс
Даллас Ховард
- ДФРежиссёр
Дэйв
Филони
- ДЧРежиссёр
Дебора
Чоу
- Режиссёр
Карл
Уэзерс
- Режиссёр
Пейтон
Рид
- Режиссёр
Тайка
Вайтити
- Режиссёр
Джон
Фавро
- Режиссёр
Роберт
Родригес
- ЛАРежиссёр
Ли
Айзек Чун
- РМРежиссёр
Рэйчел
Моррисон
- ПРРежиссёр
Питер
Рэмзи
- Актёр
Педро
Паскаль
- ДКАктриса
Джина
Карано
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- Актёр
Карл
Уэзерс
- ТМАктёр
Темуэра
Моррисон
- Актриса
Мин-На
Вэнь
- Актёр
Ник
Нолти
- КСАктриса
Кэти
Сакхофф
- Актёр
Омид
Абтахи
- Актриса
Розарио
Доусон
- КБАктёр
Крис
Бартлетт
- ЭСАктриса
Эмили
Суоллоу
- МРАктриса
Мисти
Росас
- ЛКАктёр
Латиф
Кроудер
- Сценарист
Джон
Фавро
- ДЛСценарист
Джордж
Лукас
- ДФСценарист
Дэйв
Филони
- РФСценарист
Рик
Фамуйива
- ДСПродюсер
Дэвид
С. Грант
- Продюсер
Джон
Фавро
- ДФПродюсер
Дэйв
Филони
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- КУПродюсер
Колин
Уилсон
- КБПродюсер
Кэрри
Бек
- КДПродюсер
Карен
Джонсон
- ДЛПродюсер
Джанет
Левин
- ДДПродюсер
Джейсон
Д. Макгатлин
- ЭЛХудожник
Эндрю
Л. Джонс
- ДЧХудожник
Даг
Чианг
- ДЛХудожник
Джон
Лорд Бут III
- ДСМонтажёр
Джефф
Сейбеник
- РГМонтажёр
Рэйчел
Гудлетт
- ДИМонтажёр
Дана
И. Глауберман
- АГМонтажёр
Адам
Герстл
- ББОператор
Барри
Баз Идойн
- ДКОператор
Дэвид
Клайн
- ГФОператор
Грег
Фрейзер
- Оператор
Дин
Канди
- ПХОператор
Пол
Хьюн
- ЛГКомпозитор
Людвиг
Горанссон
- ДШКомпозитор
Джозеф
Ширли