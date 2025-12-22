Мандалорец (сериал, 2019) смотреть онлайн

Жизнь одинокого охотника за головами, закованного в знаменитую мандалорскую броню, рушится из-за одного неожиданного заказа. Сериал «Мандалорец» 2019 года с Педро Паскалем — рискованная глава «Звездных войн», которая покажет самые грязные уголки вселенной со злачными тавернами, пыльными тропами, ржавыми кораблями и чудаковатыми обитателями.



Пять лет галактика живет без Империи. Первый Орден — пока лишь призрак на горизонте, а обещанный мир так и не наступил. Вместо порядка — вакуум, где каждый выживает как может. В этой серой зоне и существует Мандалорец — охотник за головами, чье лицо навсегда скрыто под шлемом. Его преследуют тени прошлого: гибель его мира и упадок воинской культуры. Чтобы заглушить демонов, он берется за любую работу, не вдаваясь в подробности. Все меняется, когда к нему обращается клиент с тайной в глазах и скупой инструкцией: найти цель, которой пятьдесят лет. Каково же было изумление наемника, когда он обнаружил не пожилого беглеца, а существо, чей вид не выдавал и половины указанного возраста. Эта находка переворачивает все. Перед Мандалорцем встают вопросы, на которые нет готовых ответов: что это за создание, откуда оно и почему за ним идет такая охота?..



Если давно искали глоток свежего воздуха из далекой-далекой галактики, вам будет интересно это шоу смотреть. «Мандалорец» — сериал, впечатляющий не только дорогими съемками и продуманным миром, но и душой — сюжетом о выживании, долге и заботе.

