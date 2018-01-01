Wink
Локи
Актёры и съёмочная группа сериала «Локи»

Актёры и съёмочная группа сериала «Локи»

Режиссёры

Джастин Бенсон

Justin Benson
Режиссёр
Аарон Мурхед

Aaron Moorhead
Режиссёр
Касра Фарахани

Kasra Farahani
Режиссёр

Актёры

Том Хиддлстон

Tom Hiddleston
АктёрLoki
Гугу Эмбата-Ро

Gugu Mbatha-Raw
АктрисаRavonna Renslayer
Вунми Мосаку

Wunmi Mosaku
АктрисаHunter B-15
Юджин Кордеро

Eugene Cordero
АктёрCasey
Тара Стронг

Tara Strong
АктрисаMiss Minutes
Оуэн Уилсон

Owen Wilson
АктёрMobius
Софи Ди Мартино

Sophia Di Martino
АктрисаSylvie
Саша Лэйн

Sasha Lane
АктрисаHunter C-20
Деобиа Опарей

Deobia Oparei
АктёрBoastful Loki
Ричард Э. Грант

Richard E. Grant
АктёрClassic Loki
Джонатан Мэйджерс

Jonathan Majors
АктёрHe Who Remains
Нил Эллис

Neil Ellice
АктёрHunter D-90
Ке Хюи Куан

Ke Huy Quan
АктёрOB

Сценаристы

Джек Кёрби

Jack Kirby
Сценарист
Стэн Ли

Stan Lee
Сценарист
Ларри Либер

Larry Lieber
Сценарист
Майкл Уолдрон

Michael Waldron
Сценарист
Эрик Мартин

Eric Martin
Сценарист
Элисса Карасик

Elissa Karasik
Сценарист
Эмбер Дюпре

Amber Dupre
Сценарист
Касра Фарахани

Kasra Farahani
Сценарист
Бретт Малин

Brett Maline
Сценарист

Продюсеры

Виктория Алонсо

Victoria Alonso
Продюсер
Стивен Бруссар

Stephen Broussard
Продюсер
Луис Д’Эспозито

Louis D'Esposito
Продюсер
Кевин Файги

Kevin Feige
Продюсер
Сара Финн

Sarah Finn
Продюсер
Том Хиддлстон

Tom Hiddleston
Продюсер
Майкл Уолдрон

Michael Waldron
Продюсер
Кевин Р. Райт

Kevin R. Wright
Продюсер
Эрик Мартин

Eric Martin
Продюсер

Художники

Касра Фарахани

Kasra Farahani
Художник
Джейсон Т. Кларк

Jason T. Clark
Художник
Дрю Монахэн

Drew Monahan
Художница

Монтажёры

Пол Цукер

Paul Zucker
Монтажёр

Операторы

Отем Дюральд

Autumn Durald Arkapaw
Оператор
Исаак Бауман

Isaac Bauman
Оператор

Композиторы

Натали Холт

Natalie Holt
Композитор