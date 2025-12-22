Локи (сериал, 2021) смотреть онлайн
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Фантастический боевик «Локи» — сериал о том, как кража Тессеракта превращает бога хитрости не в победителя, а в «ошибку системы», которую собираются стереть.
После событий «Мстителей: Финал» Локи задерживает Управление временных изменений. Эта организация следит за единообразностью течения времени в мультивселенной и избавляется от альтернативных реальностей, которые сильно отклоняются от основной временной линии. Сотрудники управления ставят изворотливого бога перед незавидным выбором: или исчезнуть как опасный вариант, или помочь УВИ одолеть Сильвию — свою альтернативную версию. Напарником Локи в этих путешествиях по пространству и времени становится агент Мобиус.
Смотреть сериал «Локи» будет интересно тем, кто любит Marvel, но устал от однотипных сюжетов о спасении мира. Здесь больше детектива и фантастики, а сюжет порою абсурден, но, как ни странно, это очень хорошо освежает супергероику.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Джастин
Бенсон
- АМРежиссёр
Аарон
Мурхед
- КФРежиссёр
Касра
Фарахани
- Актёр
Том
Хиддлстон
- ГЭАктриса
Гугу
Эмбата-Ро
- ВМАктриса
Вунми
Мосаку
- ЮКАктёр
Юджин
Кордеро
- Актриса
Тара
Стронг
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- СДАктриса
Софи
Ди Мартино
- СЛАктриса
Саша
Лэйн
- Актёр
Деобиа
Опарей
- Актёр
Ричард
Э. Грант
- ДМАктёр
Джонатан
Мэйджерс
- НЭАктёр
Нил
Эллис
- КХАктёр
Ке
Хюи Куан
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- Сценарист
Стэн
Ли
- ЛЛСценарист
Ларри
Либер
- МУСценарист
Майкл
Уолдрон
- ЭМСценарист
Эрик
Мартин
- ЭКСценарист
Элисса
Карасик
- ЭДСценарист
Эмбер
Дюпре
- КФСценарист
Касра
Фарахани
- БМСценарист
Бретт
Малин
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- СБПродюсер
Стивен
Бруссар
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- Продюсер
Кевин
Файги
- СФПродюсер
Сара
Финн
- Продюсер
Том
Хиддлстон
- МУПродюсер
Майкл
Уолдрон
- КРПродюсер
Кевин
Р. Райт
- ЭМПродюсер
Эрик
Мартин
- КФХудожник
Касра
Фарахани
- ДТХудожник
Джейсон
Т. Кларк
- ДМХудожница
Дрю
Монахэн
- ПЦМонтажёр
Пол
Цукер
- ОДОператор
Отем
Дюральд
- ИБОператор
Исаак
Бауман
- НХКомпозитор
Натали
Холт