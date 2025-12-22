Локи (сериал, 2021) смотреть онлайн

Фантастический боевик «Локи» — сериал о том, как кража Тессеракта превращает бога хитрости не в победителя, а в «ошибку системы», которую собираются стереть.



После событий «Мстителей: Финал» Локи задерживает Управление временных изменений. Эта организация следит за единообразностью течения времени в мультивселенной и избавляется от альтернативных реальностей, которые сильно отклоняются от основной временной линии. Сотрудники управления ставят изворотливого бога перед незавидным выбором: или исчезнуть как опасный вариант, или помочь УВИ одолеть Сильвию — свою альтернативную версию. Напарником Локи в этих путешествиях по пространству и времени становится агент Мобиус.



Смотреть сериал «Локи» будет интересно тем, кто любит Marvel, но устал от однотипных сюжетов о спасении мира. Здесь больше детектива и фантастики, а сюжет порою абсурден, но, как ни странно, это очень хорошо освежает супергероику.

