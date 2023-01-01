Легенда Феррари
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Легенда Феррари

Легенда Феррари (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.02019, Легенда Феррари 1 сезон
Исторические, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Эль Феррари — поэтесса, вхожая в семью барона Врангеля. Она же — тайный агент, готовящая на него покушение. Но смерть главнокомандующего не входит в планы журналиста Эрмлера, завербованного британской разведкой. Противники должны сделать выбор — долг или страсть.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Легенда Феррари»

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