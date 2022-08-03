Крик совы (сериал, 2013) смотреть онлайн
2013, Крик совы 1 сезон
Детектив, Криминал18+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ОПРежиссёр
Олег
Погодин
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актриса
Мария
Миронова
- ЕДАктёр
Евгений
Дятлов
- АФАктёр
Андрей
Феськов
- Актёр
Анатолий
Васильев
- Актёр
Игорь
Савочкин
- Актриса
Серафима
Низовская
- Актёр
Василий
Бочкарев
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- ВРСценарист
Вячеслав
Рогожкин
- ОПСценарист
Олег
Погодин
- ОГПродюсер
Олег
Газе
- ДЧПродюсер
Дмитрий
Черкасов
- ЛКПродюсер
Лилия
Ковалевич
- ГППродюсер
Греник
Петросян
- АМХудожник
Алим
Матвейчук
- АВХудожник
Андрей
Войцеховский
- ВСХудожник
Виталий
Сидоренко
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- АТМонтажёр
Александра
Терехова
- ВБОператор
Владимир
Башта
- АСКомпозитор
Александр
Соколов