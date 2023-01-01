Комиссарша
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Комиссарша

Комиссарша (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Комиссарша 1 сезон
Военные, Драмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Галина уехала из родного городка в Москву много лет назад, оставив маленького сына Илью на воспитание матери. В столице после окончания института попала на работу в отделение милиции, откуда в 41-ом ушла на войну. Через два года после ранения Галина возвращается на службу в родной город.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Комиссарша»

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