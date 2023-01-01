Идеальная жертва
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Идеальная жертва

Идеальная жертва (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Идеальная жертва 1 сезон
Мелодрамы, Русские12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Студентку Надю спасает от бандитов молодой хирург Игорь. Он выхаживает девушку после ножевого ранения, окружает любовью и заботой, даже помогает устроить на лечение ее отца-алкоголика. Надя верит, что встретила своего принца. Игорь делает ей предложение, и они женятся, несмотря на то, что мать Игоря — главврач Надежда Николаевна — не одобряет их союз. Однако сказка заканчивается так же быстро, как и началась…

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Актёры и съёмочная группа сериала «Идеальная жертва»

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