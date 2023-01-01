Горе от ума (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Веб-сериал, вдохновленный бессмертной комедией Грибоедова. При загадочных обстоятельствах погибает знаменитый блогер Чацкий, прославившийся скандальными разоблачениями элиты. За расследование берется Порфирий Петров, которому нужно докопаться до истины раньше, чем Чацкого похоронят.



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