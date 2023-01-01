Горе от ума
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Горе от ума

Горе от ума (сериал, 2019) смотреть онлайн

7.12019, Горе от ума 1 сезон
Драмы, Русские12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Веб-сериал, вдохновленный бессмертной комедией Грибоедова. При загадочных обстоятельствах погибает знаменитый блогер Чацкий, прославившийся скандальными разоблачениями элиты. За расследование берется Порфирий Петров, которому нужно докопаться до истины раньше, чем Чацкого похоронят.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Горе от ума»

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