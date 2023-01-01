Екатерина Великая
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Екатерина Великая

Екатерина Великая (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Екатерина Великая 1 сезон
Драмы, Русские12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История становления личности самодержицы Екатерины Великой с момента ее приезда в Россию на правах невесты великого князя Петра Фeдоровича и до восхождения на российский престол. Почти 20 лет дворцовых интриг, заговоров, борьбы за власть и личных драм.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Екатерина Великая»

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