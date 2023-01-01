Екатерина Великая (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

История становления личности самодержицы Екатерины Великой с момента ее приезда в Россию на правах невесты великого князя Петра Фeдоровича и до восхождения на российский престол. Почти 20 лет дворцовых интриг, заговоров, борьбы за власть и личных драм.



Все сез�оны сериала Екатерина Великая смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.