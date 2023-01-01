Джон Адамс
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Джон Адамс (сериал, 2008) смотреть онлайн

8.12008, John Adams 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Мини-сериал о жизни Джона Адамса и первых 50 годах существования Соединенных Штатов. Джон Адамс — видный деятель Первой американской буржуазной революции, первый вице-президент и второй президент США (1797-1801). Юрист. Вместе с супругой Эбигейл Адамс стал основателем целой династии политиков.
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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джон Адамс»

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