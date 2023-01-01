Друзья. Рождественские эпизоды
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Друзья. Рождественские эпизоды

Друзья. Рождественские эпизоды (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Friends 1 сезон
Комедии, Зарубежные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Подборка новогодних спецвыпусков любимого сериала поможет создать праздничное настроение в любое время, ведь с Россом, Моникой, Фиби, Рэйчел, Чендлером и Джо каждый день – праздник! Дорогие сердцу герои никогда не унывают и веселятся, даже если в Новый год всe идет наперекосяк.

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Рейтинг

9.2 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Друзья. Рождественские эпизоды»

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