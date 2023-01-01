Друзья. Рождественские эпизоды (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, Friends 1 сезон
Комедии, Зарубежные12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Подборка новогодних спецвыпусков любимого сериала поможет создать праздничное настроение в любое время, ведь с Россом, Моникой, Фиби, Рэйчел, Чендлером и Джо каждый день – праздник! Дорогие сердцу герои никогда не унывают и веселятся, даже если в Новый год всe идет наперекосяк.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Мелодрамы, Зарубежные
Рейтинг
9.2 КиноПоиск
8.9 IMDb
- ГХРежиссёр
Гари
Хэлворсон
- КБРежиссёр
Кевин
Брайт
- Режиссёр
Майкл
Лембек
- ДБРежиссёр
Джеймс
Берроуз
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- Актриса
Кортни
Кокс
- Актриса
Лиза
Кудроу
- Актёр
Мэтт
ЛеБлан
- Актёр
Мэттью
Перри
- Актёр
Дэвид
Швиммер
- ДМАктёр
Джеймс
Майкл Тайлер
- ЭГАктёр
Эллиотт
Гулд
- Актриса
Кристина
Пиклз
- Актриса
Мэгги
Уилер
- ДАСценарист
Доути
Абрамс
- ББСценарист
Бетси
Борнс
- БЛСценарист
Билл
Лоуренс
- КБПродюсер
Кевин
Брайт
- ДКПродюсер
Дэвид
Крэйн
- МКПродюсер
Марта
Кауффман
- ВКПродюсер
Венди
Кноллер
- ДСХудожник
Джо
Стюарт
- ДШХудожник
Джон
Шаффнер
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ЭЗМонтажёр
Энди
Зэлл
- МНОператор
Микель
Нейерс
- НМОператор
Ник
МакЛин
- РХОператор
Ричард
Хиссонг
- МСКомпозитор
Майкл
Склофф
- ЭУКомпозитор
Элли
Уиллис