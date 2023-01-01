Чудо по расписанию (сериал, 2016) смотреть онлайн
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Сюжет
Волшебство происходит на небесах или мы сами творим его? Ответ на этот вопрос может дать сериал 2016 года «Чудо по расписанию».
Звезды, которые так любит юная Вероника, оказались к ней неблагосклонны: в жизни девушки случилась авария, навсегда приковавшая ее к инвалидной коля�ске. Виновника ДТП тогда не смогли найти. Но судьба решила продолжить свою замысловатую игру и свела Нику с преуспевающим адвокатом Андреем, без пяти минут мужем и партнером по бизнесу своего состоятельного тестя. Случайная встреча, пробежавшая искра, вспыхнувшие чувства…Такие разные Ника и Андрей становятся любовниками, не подозревая, что у них одно прошлое на двоих.
Чтобы узнать, какая тайна на самом деле связывает главных героев, начните смотреть онлайн сериал «Чудо по расписанию».
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Информация
СтранаУкраина
ЖанрыМелодрамы, Зарубежные
Рейтинг
- ИГРежиссёр
Ирина
Громозда
- Актёр
Сергей
Стрельников
- ЕМАктриса
Екатерина
Молчанова
- Актёр
Денис
Мартынов
- ДТАктриса
Дарья
Трегубова
- ДЛАктёр
Дмитрий
Лаленков
- ИМАктриса
Инна
Мирошниченко
- Актриса
Ирина
Калашникова
- АВАктриса
Анна
Варпаховская
- ТДАктёр
Тарас
Денисенко
- Актёр
Остап
Ступка
- АССценарист
Алла
Сницар
- АТПродюсер
Александр
Ткаченко
- ВЗПродюсер
Виктория
Забулонская
- МГПродюсер
Марина
Городецкая
- МШХудожница
Мария
Шуб
- ДСОператор
Денис
Свояк
- ВККомпозитор
Владимир
Крипак