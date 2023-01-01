Чудо по расписанию (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Волшебство происходит на небесах или мы сами творим его? Ответ на этот вопрос может дать сериал 2016 года «Чудо по расписанию».



Звезды, которые так любит юная Вероника, оказались к ней неблагосклонны: в жизни девушки случилась авария, навсегда приковавшая ее к инвалидной коля�ске. Виновника ДТП тогда не смогли найти. Но судьба решила продолжить свою замысловатую игру и свела Нику с преуспевающим адвокатом Андреем, без пяти минут мужем и партнером по бизнесу своего состоятельного тестя. Случайная встреча, пробежавшая искра, вспыхнувшие чувства…Такие разные Ника и Андрей становятся любовниками, не подозревая, что у них одно прошлое на двоих.



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