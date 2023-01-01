Биография

Денис Мартынов – украинский актер и талантливый музыкант, родился в городе Симферополе в июле 1982 года. Актерскому мастерству учился в государственном университете Карпенко-Карого в мастерской Юрия Филипповича Высоцкого. Играл на сцене Нового драмтеатра в Печерском районе Киева. Принимал участие в антрепризных представлениях украинской компании «Бенюк и Хостикоев», спектакли которой с успехом проходят на подмостках театра Л. Украинки. В репертуаре компании – постановки в комедийном жанре. Среди театральных ролей Дениса – персонажи спектаклей «Закон танго», «Мастер и Маргарита» и «Распутник». О личной жизни актера ничего не известно. Кинематографическая карьера Дениса началась в 2004 году. Широкую популярность Мартынову принесла роль программиста Гены – друга главного героя в криминальном телесериале «Нюхач». Среди успешных проектов Дениса Мартынова – фильмы «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Доярка из Хацапетовки», «Вера. Надежда. Любовь», «Лучшая неделя моей жизни», «Мотыльки», «Сашка», «Виражи судьбы». В свободное время Денис любит музицировать. Он прекрасно играет на гитаре и флейте. Пишет тексты песен и музыку, является солистом группы «Du-блиN».