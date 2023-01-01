Черепашки-ниндзя
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Детям
Черепашки-ниндзя

Черепашки-ниндзя (мультсериал, 2012) смотреть онлайн

8.72012, Teenage Mutant Ninja Turtles 1 сезон
Мультсериалы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Отважные черепашки Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело защищают улицы Нью-Йорка от преступников и злодеев в современной трехмерной версии культового мультсериала 1980-х. В каждой серии вас ждут новые приключения, зрелищные ниндзя-сражения и отличный юмор.

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Информация

Страна
США
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черепашки-ниндзя»

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