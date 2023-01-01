Бесценная любовь (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

«Бесценная любовь» – это четырехсерийная криминальная мелодрама с Юрием Колокольниковым и Настей Задорожной в главных ролях. Динамичный сюжет, полный интриг и подлинных эмоций, не позволит скучать зрителям, которые решат все серии телефильма «Бесценная любовь» смотреть онлайн бесплатно и в хорошем качестве.



Юра и Илья – профессиональные аферисты, которые разводят людей на деньги, используя грамотные многоходовые схемы. Успешный тандем оказывается на грани распада, когда Илья решает завязать с криминалом и жениться на хорошей девушке Маше. Удастся ли герою резко изменить свою жизнь, вы увидите, если будете бесплатно смотреть онлайн мини-сериал «Бесценная любовь».



Незадолго до свадьбы Илья знакомится с очаровательной Аней и понимает, что к нему пришла настоящая любовь. Однако счастье молодых людей омрачает не только наличие другой невесты, но и болезнь Анны. Чтобы ее спасти, нужна кругленькая сумма, и Юрий предлагает Илье пойти на очередное «дело». Главный герой встает перед серьезной моральной дилеммой, а как она решится, вы узнаете, если будете телефильм «Бесценная любовь» смотреть онлайн.



Главные роли исполнили Юрий Колокольников, Артем Осипов, Настя Задорожная и Ольга Филимонова. Кроме того, в сериале «Бесценная любовь» снимались Валерий Афанасьев, Даша Чаруша, Владимир Капустин, Алла Будницкая, Полина Сидихина, Константин С�толяров и Александр Жарков.



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