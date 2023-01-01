Барбоскины
Wink
Детям
Барбоскины

Барбоскины (мультсериал, 2011) смотреть онлайн

2011, Барбоскины 1 сезон
Мультсериалы0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Знакомьтесь с веселой семейкой Барбоскиных из Пeсбурга! В собачьем городе всe, как у людей. В одной квартире проживают три поколения семьи Барбоскиных. Младшие всe время попадают в приключения, их родители пытаются всe успеть, а старики стараются не заскучать на пенсии и поучают молодежь.

Все сезоны сериала Барбоскины смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Барбоскины»

Всё