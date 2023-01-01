12 стульев
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12 стульев

12 стульев (сериал, 1976) смотреть онлайн

1976, 12 стульев 1 сезон
Комедии12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Ироничное и смешное представление, в котором парочка авантюристов охотится за стульями работы мастера Гамбса.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Комедии

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «12 стульев»

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