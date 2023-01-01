11.22.63
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11.22.63

11.22.63 (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, 11.22.63 1 сезон
Фантастика, Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Учитель английского языка отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство Кеннеди, но в результате сильно привязывается к той жизни, которую он сделал в ушедшей эпохе.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «11.22.63»

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