WinkСериалыЖизнь только начинается1-й сезон
Жизнь только начинается (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
8.52015, Жизнь только начинается. Сезон 1 4 серии
Комедия12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
От любого из недугов исцелит любовь, — заявляет психотерапевт директору косметической компании Анне Дроновой, «заработавшей» нервное истощение в погоне за успехом и прибылью. Врач рекомендует ей «отправиться в прошлое» и найти там людей, которые ее ценят. Но оказывается, что ни ее бывший муж-депутат, ни одноклассник-музыкант, ни даже преданный поклонник уже не любят ее по-настоящему. И тогда врач убеждает Анну навестить тех, кого она ненавидит и которым хотела бы отомстить. Постепенно до бизнесвумен доходит, что месть — не самое подходящее средство для начала новой жизни, и что только прощение дает настоящее освобождение.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- СИРежиссёр
Стас
Иванов
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- АНАктриса
Анна
Носатова
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актёр
Александр
Робак
- Актриса
Валерия
Ланская
- Актёр
Алексей
Федькин
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- ДЛАктёр
Дмитрий
Лавров
- МГАктёр
Михаил
Гаврилов-Третьяков
- ЛРАктриса
Лика
Рулла
- СИСценарист
Стас
Иванов
- ТЛСценарист
Тамара
Лисицкая
- СБПродюсер
Сергей
Багиров
- Продюсер
Юрий
Ваксман
- СЧПродюсер
Станислав
Чепаев
- АДХудожник
Александр
Даниленко
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- МВОператор
Михаил
Верийский
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев