Жизнь только начинается (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

Жизнь только начинается
1-й сезон

Жизнь только начинается (сериал, 2015) сезон 1

8.52015, Жизнь только начинается. Сезон 1 4 серии
Комедия12+

О сериале

От любого из недугов исцелит любовь, — заявляет психотерапевт директору косметической компании Анне Дроновой, «заработавшей» нервное истощение в погоне за успехом и прибылью. Врач рекомендует ей «отправиться в прошлое» и найти там людей, которые ее ценят. Но оказывается, что ни ее бывший муж-депутат, ни одноклассник-музыкант, ни даже преданный поклонник уже не любят ее по-настоящему. И тогда врач убеждает Анну навестить тех, кого она ненавидит и которым хотела бы отомстить. Постепенно до бизнесвумен доходит, что месть — не самое подходящее средство для начала новой жизни, и что только прощение дает настоящее освобождение.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.9 КиноПоиск

