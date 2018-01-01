Жизнь только начинается (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

От любого из недугов исцелит любовь, — заявляет психотерапевт директору косметической компании Анне Дроновой, «заработавшей» нервное истощение в погоне за успехом и прибылью. Врач рекомендует ей «отправиться в прошлое» и найти там людей, которые ее ценят. Но оказывается, что ни ее бывший муж-депутат, ни одноклассник-музыкант, ни даже преданный поклонник уже не любят ее по-настоящему. И тогда врач убеждает Анну навестить тех, кого она ненавидит и которым хотела бы отомстить. Постепенно до бизнесвумен доходит, что месть — не самое подходящее средство для начала новой жизни, и что только прощение дает настоящее освобождение.

