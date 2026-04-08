ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՕՐԸ Zero Day (Нулевой день). Сезон 1
Wink
Сериалы
ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՕՐԸ Zero Day (Нулевой день)
1-й сезон

ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՕՐԸ Zero Day (Нулевой день) (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՕՐԸ 6 серий
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

«Զրոյական օր» մինի-սերիալը պատմում է մասշտաբային կիբերհարձակման մասին, որը կաթվածահար է անում Միացյալ Նահանգների կենսական ենթակառուցվածքները և երկրի առջև կանգնեցնում ազգային անվտանգության լուրջ սպառնալիք։ Քաոսի և անվստահության պայմաններում իշխանությունները դիմում են նախկին նախագահին՝ վստահելով նրան ղեկավարել անկախ հետաքննություն և բացահայտել հարձակման իրական կազմակերպիչներին։
Քննության ընթացքում հերոսը բախվում է քաղաքական ինտրիգների, գաղտնի դավադրությունների և տեղեկատվական պատերազմի իրականությանը, որտեղ ճշմարտությունն ու սուտը հաճախ միախառնվում են։ Սերիալը ուսումնասիրում է իշխանության, պատասխանատվության և ժամանակակից աշխարհում թվային տեխնոլոգիաների վտանգավոր ազդեցության թեմաները՝ պահելով լարված, մութ և դրամատիկ մթնոլորտ։

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՕՐԸ Zero Day (Нулевой день)»