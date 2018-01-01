Wink
Сериалы
ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՕՐԸ Zero Day (Нулевой день)
Актёры и съёмочная группа сериала «ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՕՐԸ Zero Day (Нулевой день)»

Актёры и съёмочная группа сериала «ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՕՐԸ Zero Day (Нулевой день)»

Режиссёры

Лесли Линка Глаттер

Лесли Линка Глаттер

Lesli Linka Glatter
Режиссёр

Актёры

Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро

Robert De Niro
АктёрGeorge Mullen
Джесси Племонс

Джесси Племонс

Jesse Plemons
АктёрRoger Carlson
Лиззи Каплан

Лиззи Каплан

Lizzy Caplan
АктрисаAlexandra Mullen
Конни Бриттон

Конни Бриттон

Connie Britton
АктрисаValerie Whitesell
Джоан Аллен

Джоан Аллен

Joan Allen
АктрисаSheila Mullen
Мэттью Модайн

Мэттью Модайн

Matthew Modine
АктёрRichard Dreyer
Анджела Бассетт

Анджела Бассетт

Angela Bassett
АктрисаPresident Evelyn Mitchell
Билл Кэмп

Билл Кэмп

Bill Camp
АктёрCIA Director Lasch
Дэн Стивенс

Дэн Стивенс

Dan Stevens
АктёрEvan Green
МакКинли Белчер III

МакКинли Белчер III

McKinley Belcher III
АктёрCarl Otieno
Можан Марно

Можан Марно

Mozhan Marnò
АктрисаMelissa Kornblau
Джей Клэйц

Джей Клэйц

Jay Klaitz
АктёрTim Pennington
Джонат Дэвис

Джонат Дэвис

Johnath Davis
АктёрWhite House Aide

Сценаристы

Эрик Ньюман

Эрик Ньюман

Eric Newman
Сценарист
Ной Оппенхайм

Ной Оппенхайм

Noah Oppenheim
Сценарист
Майкл Шмидт

Майкл Шмидт

Michael Schmidt
Сценарист
Эли Атти

Эли Атти

Eli Attie
Сценарист
Ди Джонсон

Ди Джонсон

Dee Johnson
Сценарист

Продюсеры

Питер Оберт

Питер Оберт

Peter Oberth
Продюсер
Майкл Шмидт

Майкл Шмидт

Michael Schmidt
Продюсер
Эли Атти

Эли Атти

Eli Attie
Продюсер
Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро

Robert De Niro
Продюсер
Лесли Линка Глаттер

Лесли Линка Глаттер

Lesli Linka Glatter
Продюсер
Джонатан Гликман

Джонатан Гликман

Jonathan Glickman
Продюсер
Эми Херман

Эми Херман

Amy Herman
Продюсер
Ди Джонсон

Ди Джонсон

Dee Johnson
Продюсер

Художники

Кася Валицка-Мэймон

Кася Валицка-Мэймон

Kasia Walicka Maimone
Художница
Джордж ДеТитта мл.

Джордж ДеТитта мл.

George DeTitta Jr.
Художник

Монтажёры

Бен Лестер

Бен Лестер

Ben Lester
Монтажёр

Операторы

Джозеф Р. Коллинз

Джозеф Р. Коллинз

Joseph R. Collins
Оператор
Джон Конрой

Джон Конрой

John Conroy
Оператор

Композиторы

Джефф Руссо

Джефф Руссо

Jeff Russo
Композитор