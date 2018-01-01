WinkСериалыԶՐՈՅԱԿԱՆ ՕՐԸ Zero Day (Нулевой день)Актёры и съёмочная группа сериала «ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՕՐԸ Zero Day (Нулевой день)»
Актёры и съёмочная группа сериала «ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՕՐԸ Zero Day (Нулевой день)»
Актёры
Роберт Де НироRobert De Niro
АктёрGeorge Mullen
Джесси ПлемонсJesse Plemons
АктёрRoger Carlson
Лиззи КапланLizzy Caplan
АктрисаAlexandra Mullen
Конни БриттонConnie Britton
АктрисаValerie Whitesell
Джоан АлленJoan Allen
АктрисаSheila Mullen
Мэттью МодайнMatthew Modine
АктёрRichard Dreyer
Анджела БассеттAngela Bassett
АктрисаPresident Evelyn Mitchell
Билл КэмпBill Camp
АктёрCIA Director Lasch
Дэн СтивенсDan Stevens
АктёрEvan Green
МакКинли Белчер IIIMcKinley Belcher III
АктёрCarl Otieno
Можан МарноMozhan Marnò
АктрисаMelissa Kornblau
Джей КлэйцJay Klaitz
АктёрTim Pennington
Джонат ДэвисJohnath Davis
АктёрWhite House Aide