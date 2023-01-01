Завтрак в постель (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Арина Волошина работает горничной в отеле. У нее за плечами неоконченное высшее по менеджменту, в мечтах – открытие своей гостиницы, а в реальности – тяжелая работа и маленькая дочка Таня, растущая без отца. Однажды в отель на бизнес-семинар съезжаются важные гости. Среди них капризная дама – бывшая балерина Ирина Штайн, а также молодой миллионер Артем Гордин, возглавляющий список самых завидных женихов страны. Арина случайно принимает Гордина за нового работника и не церемонится с ним. Артем же, давно уставший от постоянного внимания и фальшивых улыбок, захотел почувствовать себя обыкновенным человеком. Он решает подыграть Арине и не рассказывать, кто же он на самом деле…
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Информация
Рейтинг
- СКРежиссёр
Сергей
Краснов
- Актриса
Марина
Коняшкина
- Актёр
Алексей
Демидов
- ДПАктриса
Дарья
Повереннова
- МПАктриса
Мария
Пирогова
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актриса
Вероника
Агапова
- МСАктриса
Мария
Ситко
- ЛИАктриса
Лиза
Измайлова
- АПАктёр
Андрей
Пермяков
- Актёр
Сергей
Иванюк
- ЕКСценарист
Евгения
Кузева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ЮФХудожница
Юлия
Фетисова
- СКОператор
Сергей
Комаров