Завтрак в постель (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Арина Волошина работает горничной в отеле. У нее за плечами неоконченное высшее по менеджменту, в мечтах – открытие своей гостиницы, а в реальности – тяжелая работа и маленькая дочка Таня, растущая без отца. Однажды в отель на бизнес-семинар съезжаются важные гости. Среди них капризная дама – бывшая балерина Ирина Штайн, а также молодой миллионер Артем Гордин, возглавляющий список самых завидных женихов страны. Арина случайно принимает Гордина за нового работника и не церемонится с ним. Артем же, давно уставший от постоянного внимания и фальшивых улыбок, захотел почувствовать себя обыкновенным человеком. Он решает подыграть Арине и не рассказывать, кто же он на самом деле…



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