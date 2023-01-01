WinkСериалыЗапах лаванды1-й сезон
Запах лаванды (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
8.72016, Запах лаванды. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы12+
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Сюжет
Галина Андреевна – интеллигентная женщина, преподаватель фортепиано в музыкальной школе. Она давно в разводе и всю себя вложила в воспитание единственного сына – Максима. Конечно, когда сын приводит в дом невесту Варю, выросшую в детском доме и работающую маляром, Галина, не колеблясь, выставляет ее вон. Она уверена, что простая, малообразованная девушка из неизвестно какой семьи – не пара ее сыну. Но вслед за Варей ушел и Максим. И Максим, спасая Варю из-под колес машины, за рулем которой сидел пьяный водитель, погиб. Варя выжила, но оказалась прикована к инвалидной коляске.
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- Режиссёр
Екатерина
Двигубская
- ТКАктриса
Татьяна
Колганова
- ТМАктриса
Тамара
Миронова
- ДБАктриса
Дарья
Бранкевич
- Актёр
Алексей
Фатеев
- ОБАктриса
Ольга
Бранкевич
- СААктёр
Святослав
Астрамович
- ДЕАктёр
Дмитрий
Егоров
- РЧАктёр
Руслан
Чернецкий
- СХАктёр
Сергей
Ходьков
- ВКАктриса
Вера
Кавалерова
- ЮМСценарист
Юлия
Мацук
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- МТОператор
Маэль
Тео Дюваль
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко