Запах лаванды (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Галина Андреевна – интеллигентная женщина, преподаватель фортепиано в музыкальной школе. Она давно в разводе и всю себя вложила в воспитание единственного сына – Максима. Конечно, когда сын приводит в дом невесту Варю, выросшую в детском доме и работающую маляром, Галина, не колеблясь, выставляет ее вон. Она уверена, что простая, малообразованная девушка из неизвестно какой семьи – не пара ее сыну. Но вслед за Варей ушел и Максим. И Максим, спасая Варю из-под колес машины, за рулем которой сидел пьяный водитель, погиб. Варя выжила, но оказалась прикована к инвалидной коляске.



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