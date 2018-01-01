Я не я (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Поучительная комедия о скромнике, который обменивается телами с другими людьми. В главных ролях — Владислав Галкин, Владимир Меньшов и Алексей Гуськов. Сергей Неделин — обычный человек, у которого есть жена, дети и среднестатическая зарплата. По вечерам он любит наблюдать через витрины и окна за чужими жизнями. Мужчине кажется, что он живет скучно и неинтересно по сравнению с другими людьми, и начинает обмениваться с ними телами. Успев побывать в теле бомжа, бизнесмена, поп-звезды и мелкого жулика, Сергей понимает, что за ширмой хорошей жизни скрываются свои проблемы и трудности. Чтобы вернуться в собственное тело, мужчине предстоит преодолеть множество препятствий и попасть в весьма забавные ситуации. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть сериал «Я не я» 2009 года — яркая отечественная комедия уже ждет вас на нашем видеосервисе!
Рейтинг
- АКРежиссёр
Андрей
Красавин
- Актёр
Владислав
Галкин
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- АСАктёр
Александр
Семчев
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актёр
Александр
Робак
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Екатерина
Стриженова
- МААктриса
Марго
Арчибасова
- АССценарист
Алексей
Слаповский
- ИМПродюсер
Иннокентий
Малинкин
- ДСПродюсер
Дмитрий
Сидоров
- СОПродюсер
Сергей
Оганесян
- ГСОператор
Геннадий
Садеков
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов