Я не я (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

Поучительная комедия о скромнике, который обменивается телами с другими людьми. В главных ролях — Владислав Галкин, Владимир Меньшов и Алексей Гуськов. Сергей Неделин — обычный человек, у которого есть жена, дети и среднестатическая зарплата. По вечерам он любит наблюдать через витрины и окна за чужими жизнями. Мужчине кажется, что он живет скучно и неинтересно по сравнению с другими людьми, и начинает обмениваться с ними телами. Успев побывать в теле бомжа, бизнесмена, поп-звезды и мелкого жулика, Сергей понимает, что за ширмой хорошей жизни скрываются свои проблемы и трудности. Чтобы вернуться в собственное тело, мужчине предстоит преодолеть множество препятствий и попасть в весьма забавные ситуации.


