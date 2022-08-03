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Во все тяжкие (в переводе Гоблина)
5-й сезон

Во все тяжкие (в переводе Гоблина) (сериал, 2012) сезон 5 смотреть онлайн

9.52012, Breaking Bad 16 серий
Криминал, Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Один из лучших сериалов в истории, уже ставший современной классикой, обрел новое, еще более дерзкое звучание в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В центре сюжета — скромный учитель химии Уолтер Уайт, который высвобождает свою годами подавляемую тeмную сторону, узнав о смертельном диагнозе.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Во все тяжкие (в переводе Гоблина)»