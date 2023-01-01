Во все тяжкие (в переводе Гоблина)
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Во все тяжкие (в переводе Гоблина)

Во все тяжкие (в переводе Гоблина) (сериал, 2008) смотреть онлайн

9.42008, Breaking Bad 6 сезонов
Криминал, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Один из лучших сериалов в истории, уже ставший современной классикой, обрел новое, еще более дерзкое звучание в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В центре сюжета — скромный учитель химии Уолтер Уайт, который высвобождает свою годами подавляемую тeмную сторону, узнав о смертельном диагнозе.

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Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Во все тяжкие (в переводе Гоблина)»

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