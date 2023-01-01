Вера (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

«Вера» — дорама (серий всего — 24), рассказывающая об истории любви между воином из прошлого и пластическим хирургом из современного Сеула.



Королева Коре серьезно ранена, и никто из врачей не может помочь ей. Времени осталось совсем немного, и храбрый воин Чхве Ен отправляется за Небесные Врата, чтобы найти доктора �там. Портал переносит его в будущее, где он встречает пластического хирурга Ю Ын Су и просит ее о помощи, обещая, что вернет домой во что бы то ни стало. Но возвращение оказывается не таким простым делом, как казалось сначала…



Да и захочет ли Ю Ын Су вернуться, когда рядом есть такой верный мужчина? Это история о великой вере в любовь: дорама «Вера» с русской озвучкой доступна в онлайн-кинотеатре Wink — 1 сезон уже ждет вас!



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