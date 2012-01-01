Вера. Сезон 1. Серия 19
Wink
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Вера
1-й сезон
19-я серия
9.42012, Sineui
Мелодрамы, Исторические16+

Вера (сериал, 2012) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мужественный и смелый начальник службы охраны короля Чхве Ен отправляется искать чудо-целителя Хвату, способного излечить любую болезнь, и попадает в наши дни. Чхве Ену необходимо любой ценой найти целителя и спасти принцессу, от жизни которой зависит мир и благополучие страны и народа. А чудо-целителем, по мнению воина Чхве Ена, окажется красивая и талантливая пластический хирург Ю Ын-су, которой предстоит путешествие в далекое прошлое.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb