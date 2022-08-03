Вера (сериал, 2012) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Мужественный и смелый начальник службы охраны короля Чхве Ен отправляется искать чудо-целителя Хвату, способного излечить любую болезнь, и попадает в наши дни. Чхве Ену необходимо любой ценой найти целителя и спасти принцессу, от жизни которой зависит мир и благополучие страны и народа. А чудо-целителем, по мнению воина Чхве Ена, окажется красивая и талантливая пластический хирург Ю Ын-су, которой предстоит путешествие в далекое прошлое.
СтранаЮжная Корея
ЖанрИсторический, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время63 мин / 01:03
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb