Основано на реальных событиях. Ковбой по имени Ральф Лэмб, в 1960-м году стал главным шерифом Лас-Вегаса и прослужил на этом посту 18 лет. При Лэмбе был сформирован полицейский департамент города. Он противостоял мафии, мото-банде «Ангелы ада» и прославился тем, что ни разу ни в кого не выстрелил.



