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Вегас
1-й сезон

Вегас (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Vegas 21 серия
Боевик18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Основано на реальных событиях. Ковбой по имени Ральф Лэмб, в 1960-м году стал главным шерифом Лас-Вегаса и прослужил на этом посту 18 лет. При Лэмбе был сформирован полицейский департамент города. Он противостоял мафии, мото-банде «Ангелы ада» и прославился тем, что ни разу ни в кого не выстрелил.

Страна
США
Жанр
Боевик

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вегас»