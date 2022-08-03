Вегас (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
2012, Vegas 21 серия
Боевик18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Основано на реальных событиях. Ковбой по имени Ральф Лэмб, в 1960-м году стал главным шерифом Лас-Вегаса и прослужил на этом посту 18 лет. При Лэмбе был сформирован полицейский департамент города. Он противостоял мафии, мото-банде «Ангелы ада» и прославился тем, что ни разу ни в кого не выстрелил.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДКРежиссёр
Дуан
Кларк
- РДРежиссёр
Роксанн
Доусон
- Режиссёр
Пол
Маккрейн
- Актёр
Деннис
Куэйд
- МЧАктёр
Майкл
Чиклис
- Актёр
Кэрри-Энн
Мосс
- ТХАктёр
Тейлор
Хэндли
- ДОАктёр
Джейсон
О’Мара
- СДАктриса
Сара
Джонс
- СМАктёр
Сонни
Маринелли
- ДРАктёр
Джеймс
Руссо
- ЭГАктриса
Эйми
Гарсиа
- МРАктёр
Майкл
Рейли Бурк
- НПСценарист
Николас
Пиледжи
- ГУСценарист
Грег
Уолкер
- СЛСценарист
Стивен
Левенсон
- МЧПродюсер
Майкл
Чиклис
- Продюсер
Кэти
Конрад
- Продюсер
Джеймс
Мэнголд
- КМХудожник
Кэри
Мейер
- МДХудожник
Марек
Добровольски
- КДХудожник
Колин
Де Руан
- МАХудожник
Марк
Алан Дюран
- МСМонтажёр
Марк
С. Манос
- Оператор
Крамер
Моргенто
- ДККомпозитор
Дэвид
Карбонара