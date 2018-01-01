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Вегас
Актёры и съёмочная группа сериала «Вегас»

Актёры и съёмочная группа сериала «Вегас»

Режиссёры

Дуан Кларк

Дуан Кларк

Duane Clark
Режиссёр
Роксанн Доусон

Роксанн Доусон

Roxann Dawson
Режиссёр
Пол Маккрейн

Пол Маккрейн

Paul McCrane
Режиссёр

Актёры

Деннис Куэйд

Деннис Куэйд

Dennis Quaid
АктёрSheriff Ralph Lamb
Майкл Чиклис

Майкл Чиклис

Michael Chiklis
АктёрVincent Savino
Кэрри-Энн Мосс

Кэрри-Энн Мосс

Carrie-Anne Moss
АктёрKatherine O'Connell
Тейлор Хэндли

Тейлор Хэндли

Taylor Handley
АктёрDeputy Dixon Lamb
Джейсон О’Мара

Джейсон О’Мара

Jason O'Mara
АктёрDeputy Jack Lamb
Сара Джонс

Сара Джонс

Sarah Jones
АктрисаMia Rizzo
Сонни Маринелли

Сонни Маринелли

Sonny Marinelli
АктёрCota
Джеймс Руссо

Джеймс Руссо

James Russo
АктёрAnthony 'Red' Cervelli
Эйми Гарсиа

Эйми Гарсиа

Aimee Garcia
АктрисаYvonne Sanchez
Майкл Рейли Бурк

Майкл Рейли Бурк

Michael Reilly Burke
АктёрD.A. Jerry Reynolds

Сценаристы

Николас Пиледжи

Николас Пиледжи

Nicholas Pileggi
Сценарист
Грег Уолкер

Грег Уолкер

Greg Walker
Сценарист
Стивен Левенсон

Стивен Левенсон

Steven Levenson
Сценарист

Продюсеры

Майкл Чиклис

Майкл Чиклис

Michael Chiklis
Продюсер
Кэти Конрад

Кэти Конрад

Cathy Konrad
Продюсер
Джеймс Мэнголд

Джеймс Мэнголд

James Mangold
Продюсер

Художники

Кэри Мейер

Кэри Мейер

Carey Meyer
Художник
Марек Добровольски

Марек Добровольски

Marek Dobrowolski
Художник
Колин Де Руан

Колин Де Руан

Colin De Rouin
Художник
Марк Алан Дюран

Марк Алан Дюран

Mark Alan Duran
Художник

Монтажёры

Марк С. Манос

Марк С. Манос

Mark Manos
Монтажёр

Операторы

Крамер Моргенто

Крамер Моргенто

Kramer Morgenthau
Оператор

Композиторы

Дэвид Карбонара

Дэвид Карбонара

David Carbonara
Композитор