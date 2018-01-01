Актёры и съёмочная группа сериала «Вегас»
Режиссёры
Актёры
Деннис КуэйдDennis Quaid
АктёрSheriff Ralph Lamb
Майкл ЧиклисMichael Chiklis
АктёрVincent Savino
Кэрри-Энн МоссCarrie-Anne Moss
АктёрKatherine O'Connell
Тейлор ХэндлиTaylor Handley
АктёрDeputy Dixon Lamb
Джейсон О’МараJason O'Mara
АктёрDeputy Jack Lamb
Сара ДжонсSarah Jones
АктрисаMia Rizzo
Сонни МаринеллиSonny Marinelli
АктёрCota
Джеймс РуссоJames Russo
АктёрAnthony 'Red' Cervelli
Эйми ГарсиаAimee Garcia
АктрисаYvonne Sanchez
Майкл Рейли БуркMichael Reilly Burke
АктёрD.A. Jerry Reynolds