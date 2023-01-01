Биография

Пол МакКрейн — американский актер и режиссер. Родился в Филадельфии 19 января 1961 года. После окончания школы переехал в Нью-Йорк и поступил в Студию Херберта Бергхофа, где изучал театральное искусство. Первую роль на экране получил уже в 17 лет, засветившись в спортивной драме «Рокки 2». Сегодня фильмография Пола МакКрейна насчитывает более 80 работ. Его можно встретить в фильмах «Побег из Шоушенка», «Робокоп», «На мели». Также многие зрители запомнили его по роли доктора Романо в сериале «Скорая помощь». С 2004 года активно пробует себя в режиссуре — снимал эпизоды проектов «Доктор Хаус», «Анатомия страсти», «Полиция Чикаго», «Ординатор», «Обмани меня».