В созвездии Стрельца (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

9.52014, В созвездии Стрельца. Сезон 1 8 серий
Исторический12+
Сезоны и серии
- 12+53 мин
В созвездии Стрельца
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+53 мин
В созвездии Стрельца
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+53 мин
В созвездии Стрельца
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+53 мин
В созвездии Стрельца
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+53 мин
В созвездии Стрельца
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+54 мин
В созвездии Стрельца
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+54 мин
В созвездии Стрельца
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+51 мин
В созвездии Стрельца
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
История «советского Пеле» Эдуарда Стрельцова. Олимпийский чемпион Мельбурна, великий нападающий сборной страны и команды «Торпедо», он вел борьбу до победного не только на поле, но и в жизни. Непростые отношения с женщинами, интриги завистников, месть властей, предательство друзей – через все испытания он проходил благодаря преданности болельщиков и бесконечной любви к футболу.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.4 IMDb
- РГРежиссёр
Роман
Гапанюк
- ДВАктёр
Дмитрий
Власкин
- Актриса
Наталья
Данилова
- АБАктриса
Александра
Богданова
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актёр
Валерий
Баринов
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- Актёр
Кирилл
Кузнецов
- Актриса
Анна
Михайловская
- АААктёр
Александр
Аверков
- ЕНАктёр
Евгений
Никитин
- ИЦСценарист
Илья
Цофин
- Продюсер
Ольга
Кочеткова
- РАПродюсер
Рауф
Атамалибеков
- ИППродюсер
Игорь
Поршнев
- ПШХудожник
Павел
Шаппо
- МООператор
Михаил
Онипенко
- ИТКомпозитор
Илья
Трусовский