В созвездии Стрельца (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

В созвездии Стрельца
9.52014, В созвездии Стрельца. Сезон 1 8 серий
Исторический12+

О сериале

История «советского Пеле» Эдуарда Стрельцова. Олимпийский чемпион Мельбурна, великий нападающий сборной страны и команды «Торпедо», он вел борьбу до победного не только на поле, но и в жизни. Непростые отношения с женщинами, интриги завистников, месть властей, предательство друзей – через все испытания он проходил благодаря преданности болельщиков и бесконечной любви к футболу.

Страна
Россия
Жанр
Исторический

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.4 IMDb

