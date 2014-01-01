В созвездии Стрельца (сериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

В созвездии Стрельца. Серия 8
В созвездии Стрельца
1-й сезон
8-я серия

Исторический12+

О сериале

История «советского Пеле» Эдуарда Стрельцова. Олимпийский чемпион Мельбурна, великий нападающий сборной страны и команды «Торпедо», он вел борьбу до победного не только на поле, но и в жизни. Непростые отношения с женщинами, интриги завистников, месть властей, предательство друзей – через все испытания он проходил благодаря преданности болельщиков и бесконечной любви к футболу.

Страна
Россия
Жанр
Исторический
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

