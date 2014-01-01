В созвездии Стрельца (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
9.52014, В созвездии Стрельца. Серия 7
Исторический12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
История «советского Пеле» Эдуарда Стрельцова. Олимпийский чемпион Мельбурна, великий нападающий сборной страны и команды «Торпедо», он вел борьбу до победного не только на поле, но и в жизни. Непростые отношения с женщинами, интриги завистников, месть властей, предательство друзей – через все испытания он проходил благодаря преданности болельщиков и бесконечной любви к футболу.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический
Время53 мин / 00:53
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb
- РГРежиссёр
Роман
Гапанюк
- ДВАктёр
Дмитрий
Власкин
- Актриса
Наталья
Данилова
- АБАктриса
Александра
Богданова
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актёр
Валерий
Баринов
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- Актёр
Кирилл
Кузнецов
- Актриса
Анна
Михайловская
- АААктёр
Александр
Аверков
- ЕНАктёр
Евгений
Никитин
- ИЦСценарист
Илья
Цофин
- Продюсер
Ольга
Кочеткова
- РАПродюсер
Рауф
Атамалибеков
- ИППродюсер
Игорь
Поршнев
- ПШХудожник
Павел
Шаппо
- МООператор
Михаил
Онипенко
- ИТКомпозитор
Илья
Трусовский