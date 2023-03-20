Удержи меня. Сезон 1
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Удержи меня
1-й сезон

Удержи меня (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.52022, Удержи меня. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ольга, успешная женщина средних лет, в день отъезда в санаторий случайно застает своего мужа, преподавателя университета, в объятиях студентки. Она не знает, что это просто нелепое совпадение и совершает необдуманный поступок — знакомится в отпуске с мужчиной. Казалось бы — ничего не значащее знакомство, но муж узнаёт о новом «увлечении» Ольги, и всё запутывается ещё больше…


Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Удержи меня»