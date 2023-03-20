Удержи меня. Серия 3
Wink
Сериалы
Удержи меня
1-й сезон
3-я серия
8.42022, Удержи меня. Серия 3
Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Удержи меня (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Ольга, успешная женщина средних лет, в день отъезда в санаторий случайно застает своего мужа, преподавателя университета, в объятиях студентки. Она не знает, что это просто нелепое совпадение и совершает необдуманный поступок — знакомится в отпуске с мужчиной. Казалось бы — ничего не значащее знакомство, но муж узнаёт о новом «увлечении» Ольги, и всё запутывается ещё больше…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Удержи меня»