Биография

Игорь Евтушенко – актер театра и кино. Родился 1 августа 1973 года в городе Старый Оскол (Белгородская область). Стал активно сниматься в кино и играть в театре с начала 2000-х годов. Окончил в 1997 году Воронежский государственный институт искусств (актерский факультет под руководством В. В. Бугрова), с 2000 года служит в театре им. Маяковского. В настоящее время задействован в порядка 20 спектаклей, из которых самые популярные – «Мертвые души», «Женитьба», «Бешеные деньги». Телезрителям актер Игорь Евтушенко запомнился сериалами «Московская сага», «Сыщики – 5», «Галина», «Вы заказывали убийство», «Час Волкова – 4», «Ключи от счастья. Продолжение», «Чокнутая», «Личная жизнь следователя Савельева», «Право на правду», «Мелодия любви», «Психология любви», а также ролями в полнометражных фильмах «Террор любовью», «На крючке». Стоит отметить, что актер Игорь Евтушенко не раз играл роли в фильмах-спектаклях. Одна из первых работ в этом жанре – «Чума на оба ваши дома» (2002 год), затем эпизодическая роль в постановке «Мертвые души» (2009 год). В 2013 году вышел фильм-спектакль «Мама-кот» с участием актера, а в 2014 году – «Бесприданница». О личной жизни ничего неизвестно.