Удержи меня (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Ольга, успешная женщина средних лет, в день отъезда в санаторий случайно застает своего мужа, преподавателя университета, в объятиях студентки. Она не знает, что это просто нелепое совпадение и соверша�ет необдуманный поступок — знакомится в отпуске с мужчиной. Казалось бы — ничего не значащее знакомство, но муж узнаёт о новом «увлечении» Ольги, и всё запутывается ещё больше…





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