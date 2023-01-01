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Убить скуку
1-й сезон

Убить скуку (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

7.62009, Bored to Death 8 серий
Триллеры, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Главный герой сериала — Джонатан, неудавшийся писатель и пьяница. После разрыва с девушкой он решает подражать любимым персонажам из романов и притворяется частным детективом и берется за разные дела, решая одни и еще больше запутывая другие...

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Убить скуку»

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