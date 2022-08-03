WinkСериалыУбить скуку1-й сезон6-я серия
Убить скуку (сериал, 2009) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
7.72009, Bored to Death
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
О сериале
Главный герой сериала — Джонатан, неудавшийся писатель и пьяница. После разрыва с девушкой он решает подражать любимым персонажам из романов и притворяется частным детективом и берется за разные дела, решая одни и еще больше запутывая другие...
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb
- МЛРежиссёр
Майкл
Леманн
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- АТРежиссёр
Алан
Тейлор
- ТШРежиссёр
Тристрам
Шапиро
- ДШАктёр
Джейсон
Шварцман
- Актёр
Зак
Галифианакис
- Актёр
Тед
Дэнсон
- ХБАктриса
Хезер
Бёрнс
- ДХАктёр
Джон
Ходжмэн
- ДРАктёр
Дэвид
Раш
- Актёр
Оливер
Платт
- ХФАктриса
Хэлли
Фейффер
- Актриса
Дженни
Слейт
- Актриса
Оливия
Тирлби
- ДЭСценарист
Джонатан
Эймс
- СССценарист
Сэм
Склавер
- МДСценарист
Мартин
Джеро
- ДКСценарист
Доник
Кэри
- БКПродюсер
Брэд
Карпентер
- МДПродюсер
Мартин
Джеро
- СДПродюсер
Стефани
Дэвис
- СКПродюсер
Сара
Кондон
- ЛБХудожница
Лора
Боллинджер
- КЭМонтажёр
Кен
Элуто
- ВЧОператор
Ваня
Чернюл
- ПИКомпозитор
Пэт
Ирвин