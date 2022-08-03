Убить скуку. Сезон 1. Серия 2
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Убить скуку
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Убить скуку (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.72009, Bored to Death
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Главный герой сериала — Джонатан, неудавшийся писатель и пьяница. После разрыва с девушкой он решает подражать любимым персонажам из романов и притворяется частным детективом и берется за разные дела, решая одни и еще больше запутывая другие...

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Убить скуку»