Трудная (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
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Сюжет
Есть ли свобода после выхода из тюрьмы? Влада борется за право начать новую жизнь, несмотря на косые взгляды и подозрения в убийстве. Скорее начинайте смотреть «Трудная» ��— 1 сезон спин-оффа «Новенькие» с Глебом Калюжным уже ждет вас в онлайн-кинотеатре Wink!
В первом сезоне мы познакомимся с блондинкой Владой, которая уже отсидела срок в тюрьме за свои прошлые злодеяния. Выйдя на свободу, девушка устраивается на работу в бар и поступает на вечерку: она во что бы то ни стало хочет начать новую жизнь. Однако ей приходится пожинать плоды собственной репутации: люди не верят, что она изменилась. Когда в округе происходит убийство, подозрения падают на Владу. Но девушка готова бороться за справедливость — она не позволит ошибке из прошлого уничтожить надежду на светлое будущее.
Удастся ли героине доказать окружающим, что у нее есть право на второй шанс? Узнаете, когда начнете смотреть сериал «Трудная», 1 сезон которого онлайн в хорошем качестве доступен на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Оксана
Барковская
- КМАктриса
Кира
Медведева
- Актёр
Глеб
Калюжный
- АДАктриса
Анна
Демидова
- Актёр
Аристарх
Венес
- АТАктриса
Ангелина
Тихонова
- ВКАктриса
Виктория
Корлякова
- Актёр
Антон
Пампушный
- ДЩАктриса
�Дарья
Щербакова
- АДАктёр
Артем
Давыдов
- СКАктриса
Слава
Киселева
- Сценарист
Оксана
Барковская
- ИГСценарист
Ирина
Гурьянова
- Продюсер
Оксана
Барковская
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- АМОператор
Андрей
Малинкович