Трудная. Сезон 1
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1-й сезон

Трудная (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

8.72024, Трудная. Сезон 1 9 серий
Драмы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Есть ли свобода после выхода из тюрьмы? Влада борется за право начать новую жизнь, несмотря на косые взгляды и подозрения в убийстве. Скорее начинайте смотреть «Трудная» — 1 сезон спин-оффа «Новенькие» с Глебом Калюжным уже ждет вас в онлайн-кинотеатре Wink!

В первом сезоне мы познакомимся с блондинкой Владой, которая уже отсидела срок в тюрьме за свои прошлые злодеяния. Выйдя на свободу, девушка устраивается на работу в бар и поступает на вечерку: она во что бы то ни стало хочет начать новую жизнь. Однако ей приходится пожинать плоды собственной репутации: люди не верят, что она изменилась. Когда в округе происходит убийство, подозрения падают на Владу. Но девушка готова бороться за справедливость — она не позволит ошибке из прошлого уничтожить надежду на светлое будущее.

Удастся ли героине доказать окружающим, что у нее есть право на второй шанс? Узнаете, когда начнете смотреть сериал «Трудная», 1 сезон которого онлайн в хорошем качестве доступен на видеосервисе Wink!

Сериал Трудная 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

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