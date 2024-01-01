Трудная (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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Сюжет
Влада начинает жизнь с чистого листа, но нити трудного прошлого тянут ее назад. Когда окружающий мир кажется враждебным, хватит ли у нее силы воли, чтобы порвать прежние связи? Сериал «Трудная» 2024 года поднимает эту остросоциальную тему вместе с победительницей шоу «Новые пацанки» Кирой Медведевой в главной роли.
Прошлая жизнь Влады завела ее на скользкую дорожку, и она попала в тюрьму. Отсидев срок, девушка выходит на свободу — в мир, который к ней не очень приветлив и где ей сложно найти поддержку. Влада хочет начать все заново, но для этого ей придется окончательно расстаться с тем, что связывает ее с прежней жизнью. Сделать это оказывается непросто: на нее обрушиваются подозрения в убийстве, прошлые зависимости дают о себе знать, а люди вокруг продолжают судить ее по ошибкам, совершенным раньше. Однако Влада готова бороться с собой, обстоятельствами и предрассудками за собственное будущее.
Через какие испытания придется пройти героине и как они изменят ее характер? Кира Медведева, Глеб Калюжный и Аристарх Венес в проекте «Трудная» — сериал смотреть онлайн можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Оксана
Барковская
- КМАктриса
Кира
Медведева
- Актёр
Глеб
Калюжный
- АДАктриса
Анна
Демидова
- Актёр
Аристарх
Венес
- АТАктриса
Ангелина
Тихонова
- ВКАктриса
Виктория
Корлякова
- Актёр
Антон
Пампушный
- ДЩАктриса
Дарья
Щербакова
- АДАктёр
Артем
Давыдов
- СКАктриса
Слава
Киселева
- Сценарист
Оксана
Барковская
- ИГСценарист
Ирина
Гурьянова
- Продюсер
Оксана
Барковская
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- АМОператор
Андрей
Малинкович