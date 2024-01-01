Трудная (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Трудная. Сезон 1. Серия 8
Трудная
1-й сезон
8-я серия
8.72024, Трудная. Сезон 1. Серия 8
Драма18+
Влада начинает жизнь с чистого листа, но нити трудного прошлого тянут ее назад. Когда окружающий мир кажется враждебным, хватит ли у нее силы воли, чтобы порвать прежние связи? Сериал «Трудная» 2024 года поднимает эту остросоциальную тему вместе с победительницей шоу «Новые пацанки» Кирой Медведевой в главной роли.

Прошлая жизнь Влады завела ее на скользкую дорожку, и она попала в тюрьму. Отсидев срок, девушка выходит на свободу — в мир, который к ней не очень приветлив и где ей сложно найти поддержку. Влада хочет начать все заново, но для этого ей придется окончательно расстаться с тем, что связывает ее с прежней жизнью. Сделать это оказывается непросто: на нее обрушиваются подозрения в убийстве, прошлые зависимости дают о себе знать, а люди вокруг продолжают судить ее по ошибкам, совершенным раньше. Однако Влада готова бороться с собой, обстоятельствами и предрассудками за собственное будущее.

Через какие испытания придется пройти героине и как они изменят ее характер? Кира Медведева, Глеб Калюжный и Аристарх Венес в проекте «Трудная» — сериал смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

