Тело как гаджет (Сериал 2024) 1 сезон смотреть онлайн

Сюжет

Кожа, кровь, зрение и разум — основные темы научно-популярного документального шоу «Тело как гаджет» (2024). 1 сезон представляет собой увлекательное путешествие в мир современных технологий.



В первом сезоне вы познакомитесь с экспертами в области здоровья и красоты. Они раскроют вам тайны нашего организма, объяснят, как улучшить свою жизнь и здоровье, используя достижения науки. Вы узнаете о коже: что тако�е тактильный голод и как он влияет на наше самочувствие, откуда берутся мурашки, зачем нужны объятия и от каких косметологических средств лучше отказаться, чтобы сохранить молодость. Также вы раскроете главную тайну глаз и научитесь регулировать остроту зрения. Вы узнаете, кто является врагом крови и как после шестидесяти лет не только выглядеть на двадцать лет моложе, но и чувствовать себя лучше.



Откройте для себя секреты человеческого организма и научитесь использовать достижения науки для улучшения своей жизни и здоровья. Смотреть онлайн «Тело как гаджет» (2024) можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!



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